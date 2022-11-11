اقتصاد

المنتدى الاقتصادي الليبي يعقد اجتماعه الثاني مع مندوبي عدة وزارات

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية

عقد رئيس مجلس إدارة المنتدى الاقتصادي الليبي محمود الفطيسي اجتماعا مع مندوبين عن قطاعات متعددة أهمها رئاسة الوزراء والخارجية والاقتصاد والتخطيط والنفط والمالية ومؤسسة الاستثمار ومجلس إدارة إتحاد الغرف.

وناقش المجتمعون عدة قضايا تنظيمية واقتصادية أهمها؛ تنظيم مؤتمر سنوي عالمي لمناقشة القضايا المتعلقة بالتنمية بحضور يضم الكثير من الخبرات المحلية والعالمية، إضافة لعقد أنشطة متعددة كالندوات وورش العمل والكثير من اللقاءات الاقتصادية والفكرية والمعرفية التي تجمع نخبة من المهتمين بقضايا الاقتصاد الليبي.

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قناة ليبيا الاقتصادية

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