ارتفاع ملموس في صادرات تركيا إلى ليبيا

الوطن / رصد

تجاوزت صادرات تركيا إلى ليبيا حاجز الملياري دولار خلال الفترة الممتدة من يناير إلى نهاية أكتوبر من العام الحالي، وفق تقرير لوكالة “الأناضول” التركية.

وارتفعت الصادرات التركية إلى ليبيا خلال الفترة المذكورة بنسبة 3.3 بالمائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيانات مجلس المصدرين الأتراك.

ووصلت قيمة الصادرات التركية إلى ليبيا خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، 2.24 مليار دولار.

وقال رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي، مرتضى قرنفيل، إن تركيا لديها إمكانات أكبر لزيادة الصادرات إلى ليبيا، مبينا أن منتجات الحبوب والبقول والأثاث والمنسوجات والملابس الجاهزة جاءت في مقدمة السلع التي صدرتها تركيا إلى ليبيا خلال الأشهر العشرة الأولى من 2022.

وأشار قرنفيل، إلى أن الاتفاقيات التي وقعتها تركيا مع حكومة الدبيبة منتهية الولاية، “سيكون لها دور مهم في علاقاتنا التجارية والاستثمارية، وآمل أن يكون لهذه الاتفاقيات انعكاسات إيجابية قريبًا”.