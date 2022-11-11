تراجع الدولار وارتفاع الإسترليني والذهب مع تراجع طفيف في السوق الموازي

تراجع الدولار اليوم الجمعة بنسبة 3.7 %بعد أن جاءت بيانات التضخم في الولايات المتحدة دون التوقعات، ما أثار آمالا في السوق أن يكون التضخم قد بلغ ذروته وأن يبدأ البنك المركزي الأمريكي تقليص زياداته الحادة لأسعار الفائدة.

وحقق الجنيه الإسترليني أفضل مكاسب يومية منذ عام 2017، إذ قفز بأكثر من 3 %خلال الليل، كما قفز الدولار الأسترالي نحو 3 %، وهي أكبر زيادة منذ 2011،بينما

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.34% إلى 1760 دولار .

أما في السوق الليبي الموازي للعملات فقد انخفض سعر الصرف الدولار مقابل الدينار انخفاضا طفيفا إلى 5.19 ، بعد ما سجل سعر الإغلاق أمس الخميس 5.2200 دينار للدولار الأمريكي الواحد .