الحكومة تناقش إجراءات تنفيذ مشاريع طريق العزيزية نالوت والإمداد المائي ببلديات الجبل

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة اليوم الخميس، اجتماعا مع عمداء بلديات، غريان، الزنتان، الرجبان، يفرن، ككلة، جادو، القلعة، الرياينة، القواليش، الأصابعة، الحرابة، ظاهر الجبل، السواني، العزيزية، وازن، المشاشية، الحوامد، نالوت، كاباو، الرحيبات، باطن الجبل، درج، وبحضور وزيري الحكم المحلي، والمواصلات، ورؤساء أجهزة مشروعات المواصلات، والإسكان والمرافق، وإعمار المناطق الحضرية الريفية، لمناقشة مشروعي طريق العزيزية ــ نالوت، والإمداد المائي ببلديات الجبل، وصيانة وتأهيل جسر وادي الأثل.

وأصدر الدبيبة تعليماته بضرورة التواصل مع ديوان المحاسبة من قبل الأجهزة التنفيذية لمعالجة الملاحظات الواردة، لمنحهم الموافقات اللّازمة بعد استكمال المستندات الخاصة بالمشاريع.