على هامش اجتماعات الأرابوساي.. شكشك يبحث تفعيل اتفاقيات تعاون مع إسبانيا وهولندا

التقى رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك على هامش مشاركته في الاجتماع الرابع والعشرين للجمعية العامة للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة (الأرابوساي) عدد من رؤساء الأجهزة الرقابية العليا، من بينهم رئيس محكمة الحسابات الإسبانية، ورئيس وفد محكمة الحسابات الهولندية لمناقشة العديد من الموضوعات حول سبل تفعيل اتفاقيات التعاون الثنائي مع كلا الجهازين.

كما عقد شكشك اجتماعاً تمهيدياً مع رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة الأفروساي، حول متطلبات الاجتماع التحضيري للمجلس التنفيذي للمنظمة والمزمع عقده بطرابلس خلال شهر يناير 2023م.

وشارك شكشك بالأمس في الاجتماع الرابع والعشرين للجمعية العامة للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة، الذي عقد بالبرازيل، بمشاركة عدد 176 جهازا رقابيا وأكثر من 800 مشارك.

واستعرض المشاركون العديد من المناشط والتجارب الفنية للأجهزة الأعضاء، من بينها مشاركة ديوان المحاسبة الليبي حول تجربته في الرقابة على سياسات الاستجابة الحكومية، وآليات التعاطي مع جائحة فايروس كورونا المستجد 19، وتجربته حول الرقابة على أهداف التنمية المستدامة التي جاءت استجابة لتوجيهات المنظمة الدولية العليا (الأنتوساي)، بالإضافة إلى تقديم ورقة حول التطوير المؤسسي لديوان المحاسبة الليبي.