ارتفاع ملموس في الصادرات التركية إلى ليبيا

تجاوزت صادرات تركيا إلى ليبيا حاجز الملياري دولار خلال الفترة الممتدة من يناير إلى نهاية أكتوبر من العام الحالي.

وارتفعت الصادرات التركية إلى ليبيا خلال الفترة المذكورة بنسبة 3.3% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، إذ وصلت قيمة الصادرات خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، 2.24 مليار دولار.

وقال رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي، مرتضى قرنفيل، إن تركيا لديها إمكانات أكبر لزيادة الصادرات إلى ليبيا، مبينا أن منتجات الحبوب والبقول والأثاث والمنسوجات والملابس الجاهزة جاءت في مقدمة السلع التي صدرتها تركيا إلى ليبيا خلال الأشهر العشرة الأولى من 2022.

وأشار قرنفيل، إلى أن الاتفاقيات التي وقعتها تركيا مع حكومة الوحدة الوطنية سيكون لها دور مهم في علاقاتنا التجارية والاستثمارية، لافتاً إلى أنها ستنعكس إيجابياً على الجانبين في الفترة المقبلة.