الان..انخفاض نسبي للدولار وارتفاع لليورو وكسر الذهب مقابل الدينار في السوق السوداء

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الجمعة 11 نوفمبر 2022 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

اسعار نهاية التعاملات

🔴 الدولار 🇺🇲

ب5.1850 ~5.1900 دينار 🔽

تحويل تركيا تركيا /دبي 🇦🇪 🇹🇷 🇺🇸

2.50 ~3.00 قروش على سعر الكاش 🔽

سعر الدولار في البنك المركزي 🏛️

4.9977 دينار 🔼

🔴 اليورو 🇪🇺

ب5.3100 بيع 🔼

ب5.2700 شراء 🔼

تحويل تركيا 🇹🇷 🇪🇺

5.00 ~6.50 قروش على سعر الكاش 🔽

الدينار التونسي 🇹🇳

1،000 دينار ليبي =630 دينار تونسي 🔼

🔵 آونصة الذهب :

1764.3 $ 🔼

🔵 كسر ذهب :

عيار 18 ب214.00 دينار 🔼

عيار 21 ب249.66 دينار 🔼

🔵 ذهب جديد :

عيار 18 ب290 دينار

عيار 21 ب320 دينار

🔵 فضة كسر

من 2.00 ~2.35 دينار 🔼

فضة جديدة :

من 10 دينار وحتى 30 دينار