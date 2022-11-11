الان..انخفاض نسبي للدولار وارتفاع لليورو وكسر الذهب مقابل الدينار في السوق السوداء

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الجمعة 11 نوفمبر 2022 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..
اسعار نهاية التعاملات
🔴 الدولار 🇺🇲
ب5.1850 ~5.1900 دينار 🔽
تحويل تركيا تركيا /دبي 🇦🇪 🇹🇷 🇺🇸
2.50 ~3.00 قروش على سعر الكاش 🔽
سعر الدولار في البنك المركزي 🏛️
4.9977 دينار 🔼
🔴 اليورو 🇪🇺
ب5.3100 بيع 🔼
ب5.2700 شراء 🔼
تحويل تركيا 🇹🇷 🇪🇺
5.00 ~6.50 قروش على سعر الكاش 🔽
الدينار التونسي 🇹🇳
1،000 دينار ليبي =630 دينار تونسي 🔼
🔵 آونصة الذهب :
1764.3 $ 🔼
🔵 كسر ذهب :
عيار 18 ب214.00 دينار 🔼
عيار 21 ب249.66 دينار 🔼
🔵 ذهب جديد :
عيار 18 ب290 دينار
عيار 21 ب320 دينار
🔵 فضة كسر
من 2.00 ~2.35 دينار 🔼
فضة جديدة :
من 10 دينار وحتى 30 دينار
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