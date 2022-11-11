بنغازي| بحث أوجه التعاون بين مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب وبريد هاتف ليبيا

بنغازي 11 نوفمبر 2022 (وال)- عقد وفدًا من مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب فرع بنغازي الخميس، اجتماعًا مع إدارة بريد هاتف ليبيا.

الاجتماع جاء بناء على تعليمات من رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب فرع بنغازي عقيد سليمان شوايل، عقب زيارة الوفد لمقر بريد هاتف ليبيا، والذي ترأسه مدير المكتب الإعلامي والناطق الرسمي بالمصلحة ملازم أول عماد العبيدي، ومساعد ضابط أول محمود البرعصي، بحضور أعضاء المكتب الإعلامي بمديرية أمن بنغازي، مساعد ضابط يحي المسماري، ويوسف الأوجلي، وصلاح الرياني.

هذا وتم خلال الاجتماع؛ بحث أوجه التعاون بين المؤسستين، وما يقدمه بريد هاتف ليبيا من خدمات جليلة، تمثلت في التسهيل وسرعة الاستجابة للظروف الطارئة، وإصلاح الأعطال والمتابعة الدورية من قبل بريد ليبيا لمنظومة الجوازات، وذلك لتحسين الخدمات والإسراع من وتيرة العمل خدمتًا للصالح العام.

في ختام الاجتماع؛ كرّم الوفد رئيس مكتب هاتف بريد ليبيا مهندس سالم مفتاح الهوني، ومهندس هاني خليل قريو، وجميع العاملين في بريد هاتف ليبيا، لما يقدمه بريد هاتف ليبيا من خدمات لكافة الجهات. (وال) أ م/ ر ت

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