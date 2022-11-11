مؤتمر دولي عن أخطار النفط الإثنين المقبل في طرابلس

تبدأ صباح يوم الاثنين الــ 14 من نوفمبر الحالي بفندق “كورونثيا” وسط طرابلس أعمال المؤتمر الدولي حول أخطار النفط الذي تنظمه وترعاه شركة ليبيا للتأمين ، بمشاركة المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها.

وسيبحث المؤتمر جملة من القضايا ذات العلاقة بالاخطار التي يمثلها النفط وطرائق تفاديها ، ويتحدث عنها محاضرون بتقنية “فيديو كونفرنس” من كبرى شركات التأمين العالمية حول أربعة محاور حول التأمين على الأصول والممتلكات وتجربة المؤسسة الوطنية للنفط بالخصوص ، والتشريعات الليبية المنظمة للتأمين في مجال المخاطر النفطية، اتفاقيات اعادة تأمينات الأخطار النفطية .

ومن المقرر ان يحضر هذا المؤتمر الى جانب وزيرا النفط ، والاقتصاد ، وغيرهما من وزراء حكومة الوحدة الوطنية الى جانب الوفود والخبراء .