اقتصاد

مؤتمر دولي عن أخطار النفط الإثنين المقبل في طرابلس

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية

تبدأ صباح يوم الاثنين الــ 14 من نوفمبر الحالي بفندق “كورونثيا” وسط طرابلس أعمال المؤتمر الدولي حول أخطار النفط الذي تنظمه وترعاه شركة ليبيا للتأمين ، بمشاركة المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها.

وسيبحث المؤتمر جملة من القضايا ذات العلاقة بالاخطار التي يمثلها النفط وطرائق تفاديها ، ويتحدث عنها محاضرون بتقنية “فيديو كونفرنس” من كبرى شركات التأمين العالمية حول أربعة محاور حول التأمين على الأصول والممتلكات وتجربة المؤسسة الوطنية للنفط بالخصوص ، والتشريعات الليبية المنظمة للتأمين في مجال المخاطر النفطية، اتفاقيات اعادة تأمينات الأخطار النفطية .

ومن المقرر ان يحضر هذا المؤتمر الى جانب وزيرا النفط ، والاقتصاد ، وغيرهما من وزراء حكومة الوحدة الوطنية الى جانب الوفود والخبراء .

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قناة ليبيا الاقتصادية

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