خاص.. بالأوراق: “الروياتي”: الجمعية العمومية المنعقدة لتعيين العكاري غير قانونية .. وهذه الأسباب بالتفصيل

رد أحد العاملين بالمصرف التجاري الوطني ببنغازي “عبد المنعم الروياتي” في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية على رئيس مجلس إدارة التجاري الوطني بخصوص الحكم الصادر من محكمة البيضاء الابتدائية رقم 210/2022 بتاريخ 3/11/2022.

حيث قال: تحدث عن الحكم ولم يوضح للمتتبعين أن من قام برفع هذه الدعوى 210/2022 هو السيد مصباح محمد العكاري والسيد حمدي عبدالحميد احميدة رضوان ولكن عندما خسرها تغاضي عليها ونظر للحكم الولائي رقم 86/2021 بتاريخ 25/5/2021.

وتابع بالقول: كذلك تجاوزه عن الحكم وإنتقاله إلى اجتماع الجمعية العمومية لإعادة الثقة لمناصريه أن الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 24/6/2022 قانونية، وتغاضيه عن الحكم القضائى رقم 227/2021 بتاريخ 27/12/2021 (المرفق رقم 2) والذى كان فيه السيد مصباح محمد العكاري متضامناً وليس المدعى عليه المباشر ، بل كانت القضية ضد علي محمد سالم الحبري نائب محافظ ليبيا المركزي وكان السيد مصباح محمد العكاري متدخل انضمامياً حسب الحكم والمنظم للمدعي عليه.

وأضاف الروياتي بالقول أن مصباح محمد العكاري قد غابت عليه أن أسباب الحكم المذكور فى القضية رقم227/2021 والتى يرى بناءاً عليها أنه الشرعي ، ولم يقرأ الصفحة الأخيرة من الحكم حول قانونية انعقاد الجمعية العمومية المصرف التجاري الوطني بتاريخ 24/6/2021 وفى ذات الصفحة السطور من 6 إلى 8 من الحكم (مرفق رقم 3).

حيث جاء السرد وفق الروياتي كما يلي:((( السيد المذكور يشغل صفة محافظ مصرف ليبيا المركزي وذلك بموجب قرار مجلس النواب والذى هو الجهة الشرعية الوحيدة فى البلاد رقم 17 لسنة 2014 والصادر بتاريخ 14/9/2021 )))، فبناءاً على هذا حكم المحكمة بغير ذي صفة برافع الدعوى.

كما كشف قائلاً: في حين أن هذه الشرعية القانونية التى متمسكين بها لعلي محمد سالم الحبري انتهت بالقرار رقم 3 لسنة 2018 بتاريخ 22/01/2018.

واختتم حديثه بالقول: وبذلك يكون الآمر الولائي 86/2021 بتاريخ 25/5/2021 صدر بناءاً على إخفاء معلومات جوهرية قانونية لتضليل المحكمة الموقرة فتكون الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 24/06/2021 غير قانونية ،ويصبح السيد مصباح محمد العكاري غير ذي صفة حتى فى تصريحه للصحيفة وفق قوله.

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