قمة المناخ.. اتفاقيات لإدارة مخلفات المصانع وتعزيز التحول الأخضر و تعهد أمريكي بدعم الدول النامية

تنعقد في شرم الشيخ فعاليات قمة المناخ COP27، والتي تناقش على مدار أسبوع حلولاً مقترحة لحماية الأمن الغذائي العالمي ولإنقاذ كوكب الأرض من تداعيات الظواهر المناخية .

ويشارك في المؤتمر ممثلون عن ما يقرب من 200 دولة، والذي يستهدف توضيح قواعد ميثاق المناخ العالمي الجديد، ويطمح إلى اتخاذ إجراءات بشأن مجموعة من القضايا المناخية، منها الحد بشكل عاجل من انبعاثات الاحتباس الحراري وبناء المرونة والتكيف مع الآثار الحتمية لتغيّر المناخ، والوفاء بالتزامات تمويل العمل المناخيّ من الدول المتقدمة للبلدان النامية.

وعقدت على هامش المؤتمر عدة إتفاقيات تعاون، منها توقيع 3 شركات مصرية متخصصة اتفاقية تعاون ثلاثية فيما بينهم، على هامش فعاليات قمة المناخ كوب 27 ، لإدارة المخلفات وتعزيز التحول الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وشارك الرئيس الأمريكي جو بايدن فعاليات المؤتمر الذي وصله الجمعة، وتعهد بايدن بالمساهمة بمبلغ 11.4 مليار دولار في آلية سنوية لتقديم 100 مليار دولار من الدول الغنية إلى الدول النامية للانتقال إلى مصادر طاقة متجددة وتعزيز مقاومتها للتغير المناخي .

وأعلنت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وألمانيا عن عزمهم لضخ 500 مليون دولار لتمويل تحول مصر مستضيفة المؤتمر إلى الطاقة النظيفة.