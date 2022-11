توقيع اتفاقية مع اتحاد غرف التجارة بلبنان

أجرى رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة محمد الرعيض والوفد المرافق له، زيارة إلى اتّحاد غرف التجارة والصّناعة و الزّراعة في لبنان، حيث كان في استقباله رئيس الاتّحاد محمد شقير، ورئيس المجموعة العموميّة للإعمار والتّطوير اللبناني بلال كبريت، ورئيس غرفة طرابلس الشمال توفيق الدّبوسي، ورئيس مجموعة الاقتصاد والأعمال اللبنانية رؤوف أبو زكي.

وعُقِد خلال هذه الزيارة لقاء ناقش إمكانية تعزيز تعاون القطاع الخاص في البلدين، وتحقيق نوع من التكامل الاقتصادي في كثير من المجالات، ومنها مجال الطب والأدوية وإدارة المستشفيات، وتسهيل سياحة العلاج للليبيين في المصحات اللبنانية المعتمدة دوليا، وخاصة في مجالات الأورام والعقم وأمراض العظام والأعصاب والعيون والقلب.

وفي هذا الصدد أبدى رئيس الاتحاد العام ارتياحه حيال استعداد لبنان للتجاوب مع دعوات اتحاد الغرف بتسهيل علاج المرضى، وبخاصة مرضى الأورام، مؤكدا على أن هذا الملف يعدّ أولوية ليبية.

وتوصل رئيس الاتحاد العام رفقة الوفد المرافق له إلى جملة من الاتفاقيات مع الطرف اللبناني، بالإضافة إلى الاتفاق في الملف الصحي، ومنها أن يتواصل اتحاد الغرف اللبناني مع الجهات المختصّة، ويعقد اللقاءات الفنية لتسهيل إجراءات البدء في الرّحلات الجويّة المباشرة، بالإضافة إلى العمل على تسيير خط بحري للركاب يكون من طرابلس إلى طرابلس، وتسهيل الإجراءات للطلبة اللّيبيّين الرّاغبين في الدّراسة الجامعيّة للحصول على شهادة الماجستير والدّكتوراة في الجامعات اللّبنانيّة ذات التّصنيف العالمي.

كما اتفق الطرفان على تأسيس منصّة دائمة للتلاقي والحوار وتنظيم النّشاطات التّجارية المختلفة، تحت مسمّى مجلس التعاون اللّبناني اللّيبي للتجارة والاستثمار، بالإضافة إلى تفاهم مبدئي على تنظيم منتدى التّعاون المشترك للتجارة والاستثمار، يشارك فيه رؤساء ومؤسسات ومختصون ومسؤولون ورجال أعمال ومستثمرون ليبيّون ولبنانيون، وذلك خلال فترة العشرين أو الواحد والعشرين من شهر ديسمبر لهذا العام في بيروت، كما تمّ اقتراح تنظيم معروض تجاريّ في ليبيا تحت مسمّى “صنع في لبنان”، واقتُرح موعده في منتصف شهر مارس من العام القادم.

وفي ختام اللقاء وقّع رئيس الاتحاد العام للغرف على مذكرة تفاهم مع اتحاد غرف لبنان، تقضي بالبدء في العمل على تنفيذ ما اتُّفق عليه خلال هذا اللقاء، وتتضمن النقاط التي سبق الإشارة إليها، وقد شكر رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة محمد الرعيض، الطرف اللبناني على حسن الاستقبال، وترحيبهم بمبادرات الطرف الليبي وتجاوبهم وتعاطيهم بشكل فاعل معها، داعيا إياهم لزيارة ليبيا، وتعميق التعاون الاقتصادي معها بما يخدم المصالح الاقتصادية المشتركة.

