أسعار الدولار والعملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم السبت 12 نوفمبر 2022 في السوق االسوداء

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم السبت 12 نوفمبر 2022 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم السبت 12 نوفمبر 2022م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

الدولار 🇺🇲

ب5.1900 دينار 🔼

تحويل تركيا تركيا /دبي 🇦🇪 🇹🇷 🇺🇸

2.25 ~2.75 قروش على سعر الكاش 🔽

سعر الدولار في البنك المركزي 🏛️

4.9977 دينار 🔼

🔴 اليورو 🇪🇺

ب5.3100 بيع 🔼

ب5.2700 شراء 🔼

تحويل تركيا 🇹🇷 🇪🇺

5.00 ~6.50 قروش على سعر الكاش 🔽

الدينار التونسي 🇹🇳

1،000 دينار ليبي =630 دينار تونسي

آونصة الذهب :

1770.61 $ 🔼

🔵 كسر ذهب :

عيار 18 ب214.00 دينار 🔽

عيار 21 ب249.66 دينار 🔽

🔵 ذهب جديد :

عيار 18 ب290 دينار

عيار 21 ب320 دينار

🔵 فضة كسر

من 2.00 ~2.35 دينار 🔼

فضة جديدة :

من 10 دينار وحتى 30 دينار.