أسعار الذهب تُسجل أعلى مستوى منذ أغسطس

ارتفعت أسعار الذهب في ختام تعاملات أمس الجمع، وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية ليسجل المعدن النفيس ‏مكاسب أسبوعية قوية.

وبحسب ما أفادت شبكة “CNBC”، فقد سجل المعدن النفيس أفضل أداء أسبوعي له منذ يوليو عام 2020 على الأقل ‏بعد ظهور إشارات على تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة مما عزز التكهنات ‏بأن الفدرالي الأميركي ربما يقلل من وتيرة رفع الفائدة.‏

وارتفعت العقود الفورية للذهب بنسبة ‏‎0.7%‎‏ إلى 1766.26 دولار للأونصة بعد ‏تسجيل أعلى مستوى منذ الثامن عشر من أغسطس في وقت سابق بالجلسة، في حين ارتفعت العقود الأميركية للذهب بنسبة ‏‎0.9%‎‏ إلى 1769.40 دولار للأونصة، ‏وحقق المعدن الأصفر مكاسب هذا الأسبوع بنسبة ‏‎5.5%‎‏.‏

وكانت بيانات مؤشر التضخم في أسعار المستهلكين أمس قد أظهرت ارتفاعاً أقل من ‏المتوقع في أكتوبر مسجلة قراءة دون 8% للمرة الأولى في 8 أشهر.‏

وتتوقع الأسواق الآن وجود فرصة بنسبة ‏‎71.5%‎‏ أن يقوم الفدرالي بزيادة الفائدة ‏بنحو 50 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر.‏

وفيما يتعلق بأداء المعادن الأخرى، انخفضت العقود الفورية للفضة بنسبة ‏‎0.3%‎‏ ‏إلى 21.52 دولار للأونصة، في حين استقر البلاتين عند 1032.6 دولار ‏للأونصة، بينما قفز البلاديوم بنسبة ‏‎3.3%‎‏ إلى 2029 دولار للأونصة.‏

