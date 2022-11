إجمالي مصروفات مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية ومجالس “النواب والدولة والرئاسي” هذا العام تتجاوز 2.7 مليار دينار

كشف بيان مصرف ليبيا المركزي الأخير عن الإيرادات والإنفاق الحكومي بأن إجمالي مصروفات مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب والمجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة خلال هذا العام حتى نهاية شهر أكتوبر تجاوزت 2.7 مليار دينار.

وأوضح “المركزي في بيانه بأن إجمالي مصروفات مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية والجهات التابعة له خلال هذه الفترة بلغ مليارًا و391 مليون دينار، وتجاوزت مصروفات مجلس النواب والجهات التابعة له 4779 مليون دينار، أما المجلس الرئاسي فناهزت مصروفاته والجهات التابعة له حتى نهاية شهر أكتوبر 545 مليون دينار، في حين بلغت مصروفات المجلس الأعلى للدولة 38 مليون دينار.

