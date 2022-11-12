107 ألف متقاعد هو إجمالي المتقاعدين المسجلين بمنظومة التأمين الصحي

أعلن صندوق التأمين الطبي العام الخميس أن إجمالي المتقاعدين المسجلين بالمنظومة بلغ 107548 متقاعد.

ووصل العدد المسجل بالمنطقة الصحية الجنوبية إلى 7624 متقاعد، أما المنطقة الصحية الشرقية فوصل إلى 6903 متقاعد، ومتقاعدي المنطقة الصحية الغربية 30628 متقاعد، والمنطقة الصحية الوسطى 10159، كما بلغ العدد بالمنطقة الصحية بنغازي 10251 وطرابلس 41982 .

وقال مسؤول الإعلام بالصندوق لتطبيق بكم الإخباري إن عدد المتقاعدين المسجلين بالمنظومة يمثلون نسبة 42 % من العدد الكلي للمتقاعدين المقدر بنحو 400 ألف شخص.