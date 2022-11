“العكاري”: لو استمرت ليبيا على سعر صرف 1.40 لكان لزاما علينا الاقتراض من صندوق النقد الدولي ولوصل سعر الدولار إلى 25 دينار

قال الخبير المصرفي وعضو لجنة تعديل سعر الصرف المشكلة من مصرف ليبيا المركزي “مصباح العكاري” إن قرار تعديل سعر الصرف مطلع العام 2020 إلى 4.48 دينار أوقف انهيار الدولة وأعطى لها الاستدامة المالية.

وأكد “العكاري” في تصريحات لبرنامج “فلوسنا” الذي يبث عبر قناة “الوسط” ومنصة “تبادل” بأنه لو استمرت ليبيا على سعر صرف 1.40 لكان المحافظ ورئيس الحكومة اليوم يطلبون سلفة من صندوق النقد الدولي، وعندها فإنه لن يكون أمامنا سوى خياريْن اثنين؛ إما استنزاف الاحتياطي أو أن يصل سعر الصرف إلى 25 دينار للدولار.

