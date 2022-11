شهد سعر صرف الدولار في السوق الموازي انخفاضا صباح اليوم السبت إلى ما دون 5.20 مسجلا سعر 5.17 دينار للدولار الواحد وذلك للمرة الأولى منذ منتصف شهر سبتمبر الماضي.

وكان سعر صرف الدولار قد شهد ارتفاعا كبيرا نهاية شهر سبتمبر وبداية شهر أكتوبر الماضييْن وصل ذروته بتخطي سعر الصرف حاجز 5.33 دينار للدولار الواحد ليتراوح سعره طيلة الفترة الماضية ما بين 5.22 و5.28 دينار.

The post انخفاض سعر صرف الدولار في السوق الموازي إلى ما دون 5.20 للمرة الأولى منذ سبتمبر الماضي appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا