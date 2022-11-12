أكثر من 600 مليون ديون مستحقة.. المياه تطالب المواطنين والمؤسسات بسداد الفواتير

قال مدير مكتب الإعلام بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي محمد كريم لتطبيق بكم الإخباري إن الشركة تعاني من تدني قيمة الاشتراك في خدماتها، وأن الإقبال على تركيب عدادات استهلاك المياه متدنية، حيث لم تتجاوز أعمال تركيب العدادات على مستوى مكاتب خدمات المستهلكين خلال الربع الثالث من العام الحالي 2022, 570 عداد منها 254 للشركات و36 للجهات العامة و289 عداد منزلي .

وطالب جميع المواطنين والجهات العامة والأنشطة التجارية بسداد ما عليها من ديون لدى الشركة، لاعتمادها الكلي على الإيرادات، مبيناً أن الشركة قد تلجأ نهاية العام الحالي 2022 إلى إيقاف الخدمة إجبارياً عن المستفيدين من أصحاب الأنشطة والجهات العامة فقط، مبيناً بأن إجمالي الديوان المتراكمة تتجاوز 600 مليون دينار، منها 268 مليون ديون على الجهات العامة و404 مليون ديون على المواطنين كاستعمال منزلي .

وأوضح كريم أن معدل استهلاك المياه يتجاوز 6 مليون متر مكعب سنوياً تقريباً، بينما يبلغ الفاقد نحو 35% من مجمل معدلات الاستهلاك.