اختتام محادثات محافظ مصرف ليبيا المركزي مع خبراء صندوق النقد الدولي حول واقع الاقتصاد الليبي

اختتم محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” اليوم السبت محادثاته مع خبراء صندوق النقد الدولي حول واقع الاقتصاد الليبي والتي استمرت على مدى أسبوع بالعاصمة التونسية، وذلك بحضور وزراء الاقتصاد والتجارة والمالية والتخطيط بحكومة الوحدة الوطنية إضافة إلى مسؤولي مصلحة الإحصاء والتعداد ومدراء الإدارات المختصة بالمصرف المركزي.

وتناول المباحثات سبل عودة مشاورات المادة الرابعة التي توقفت منذ عام 2014 وكذلك واقع الاقتصاد الليبي والمراحل التي مر بها خلال السنوات الماضية والإجراءات المتخذة للحد من الآثار السلبية التي خلقتها الأزمات المتعاقبة، كما تطرق المجتمعون إلى الإجراءات التي اتخذها مصرف ليبيا المركزي للمحافظة على الاستدامة المالية للدولة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وعبر المحافظ “الكبير” في ختام المباحثات عن سعادته في عودة مثل هكذا مشاورات بحضور كافة الوزرات والمؤسسات المعنية بالشأن الإقتصادي الليبي، متمنياً المضي قدماً لتصحيح المسارات المالية والاقتصادية للدولة وضرورة توحيد الجهود لوضع رؤية اقتصادية شاملة وعقد مزيداً من اللقاءات بشكل دوري بين مؤسسات الدولة وخبراء الصندوق.

