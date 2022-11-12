اقتصاد

العكاري: تعديل سعر الصرف إلى 4.48 أوقف انهيار الدولة وحماها من الاقتراض من صندوق النقد

تم النشر منذُ 43 ثانية
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مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية
مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية

أكد عضو لجنة تعديل سعر الصرف بمصرف ليبيا المركزي “مصباح العكاري” أن تعديل سعر الصرف إلى 4.48 دينار في2020 عام أوقف انهيار الدولة وأعطى لها الاستدامة المالية.

وأضاف العكاري، في تصريحات صحفية، أنه لو استمر سعر صرف 1.40 للدولار لكان المحافظ ورئيس الحكومة يطلبون سلفة من صندوق النقد الدولي

وتابع العكاري: عندها لن يكون أمامنا سوى خياريْن اثنين؛ إما استنزاف الاحتياطي أو أن يصل سعر الصرف إلى 25 دينار للدولار.

يشار إلي أن مجلس إدارة المصرف المركزي قد قام بتعديل سعر الصرف الدينار أمام الدولار إلى 4.25 دينار بدلاً من 4.48 دينار للدولار الواحد اعتباراً من الـ 16 من أكتوبر الماضي، وهو مارفضه محافظ المصرف الصديق الكبير

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    شبكة الرائد الاعلامية

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