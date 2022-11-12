“وليامز” تقر بأنها لم تتطلع على ‎تقرير Deloitte

قالت المستشارة الخاصة السابقة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز بأن تقرير Deloitte حق جميع الليبيين ويجب أن ينشر للإعلام .

وتابعت متأسفة بأنه لم ينشر من قبل الأربعة من استلم التقرير ، وتم تسليم التقرير لأربعة “محمد المنفي بصفته رئيس المجلس الرئاسي ، وعبدالحميد الدبيبة بصفته رئيس الحكومة ، والصديق الكبير بصفته المحافظ والرابع علي الحبري بصفته نائب المحافظ .

‏‎سلفي السيد Kubic وبصفته الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة قام بمراسم التسليم على الملء.

وأضافت “وليامز” : أقر بأنني لم أطلع ولم أقرأ ولم أستلم ولم أكن طرف عند الانتهاء من التقرير وتقديمه ، حيث سلم التقرير من قبل خلفي السيد Kubic .

‏‎وقالت أيضًا: بصفتي مستشارة حينها لم يحق لي الإطلاع، وارجوا من السادة “المجلس الرئاسي، الحكومة ، مصرف ليبيا المركزي” إطلاع الشعب على التقرير .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية