بانكمان فرايد.. الملياردير الذي خسر 16 مليار دولار في يوم واحد

بناءً على حسابات صافي الثروة التي أجرتها بلومبيرغ، بلغت ثروة بانكمان فرايد حوالي 16 مليار دولار في بداية الأسبوع ولكن مع انهيار بورصة العملات المشفرة التي أسسها FTX ، انخفضت قيمة أصوله إلى الصفر فيما وصفته بلومبيرغ بأنه “أحد أكبر حوادث تدمير الثروة في التاريخ.”

وبلغت ثروة رجل الأعمال البالغ من العمر 30 عامًا والمرتبط إلى حد كبير بالأصول الرقمية ذروتها عند حوالي 26 مليار دولار هذا العام، ومع انخفاض أسعار العملات المشفرة ظهر كمنقذ للقطاع، مستخدمًا بورصة FTX وصندوق Alameda لتأمين خطوط ائتمان لشركات التشفير مثل BlockFi و Voyager التي كانت معرضة لخطر الانهيار.