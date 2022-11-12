بمشاركة الكبير.. اختتام اجتماعات خبراء صندوق النقد الدولي بطرابلس

اختتمت بالعاصمة التونسية الاجتماعات التي عقدها عدد من خبراء صندوق النقد الدولي منذ الــ 7 من نوفمبر الحالي وحتى اليوم ، بحضور كل من؛ محاقظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، وممثلين عن وزارة الاقتصاد والتجارة، ووزارة المالية، ووزارة التخطيط، ومصلحة الإحصاء والتعداد بحكومة الوحدة الوطنية، إضافةً الى مدراء الادارت المختصة بمصرف ليبيا المركزي .

وكانت الاجتماعات تمهيداً لعودة مشاورات المادة الرابعة التي توقفت منذ عام 2014، وقد ناقش الخبراء واقع الإقتصاد الليبي والمراحل التي مر بها خلال السنوات الماضية والاجراءات المتخدة للحد من الآثار السلبية التي خلقتها الأزمات المتعاقبة.