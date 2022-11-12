اقتصاد

انطلاق فعاليات المعرض الدولي للطاقات المتجددة بمصراتة

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية

انطلقت فعاليات المعرض الدولي لتقنيات الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة (ليبوركس) الذي ينظمه مركز الطاقات المتجددة بجامعة مصراتة بالتعاون مع جهاز الطاقات المتجددة وبرعاية بلدية مصراتة والمنطقة الحرة وعدد من المؤسسات والشركات الخاصة والعامة.

وحضر افتتاح المعرض الذي يستمر على مدى ثلاثة أيام رئيس حكومة الوحدة الوطنية الذي أكد سعي الحكومة لتبني الطاقات المتجددة وعزمها دعم وتوطين هذه التقنيات.

وقام الزوار بجولة داخل رواق المعرض واطلعوا على أجنحة الشركات المشاركة والتي تنوعت في عروضها وجنسياتها، حيث شهد المعرض حضور شركات ومؤسسات من دول تركيا، فرنسا، مصر، تونس إضافة لشركات محلية مميزة.

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قناة ليبيا الاقتصادية

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