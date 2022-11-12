الدبيبة يلتقي أهالي منطقة السراج لمناقشة حلحلة المشاكل الخدمية التي تواجه المنطقة

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عددًا من أهالي منطقة السرّاج، للوقوف على احتياجات المنطقة، والتعرف على أهم مشاكلها.

وأوضح الأهالي خلال اللقاء الذي عُقد السبت، رفقة وزير الإسكان والتعمير أبوبكر الغاوي ورؤساء الأجهزة التنفيذية وعمداء بلديتي حي الأندلس وجنزور؛ المشاكل التي تعانيها المنطقة، أهمها انقسام المنطقة بين بلديتين الأمر الذي أدى إلى نقص بعض الخدمات، كما تم مناقشة إنشاء بلدية جديدة بالمنطقة، لضمان تقديم الخدمات للأهالي.

وقدّم رئيس جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات خلال اللقاء الإجراءات المتخذة بشأن تطوير وتوسيع طريق كوبري الثلاجات حتى طريق السواني، وكذلك طريق المشتل حتى شركة المواشي سابقا.

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