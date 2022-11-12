بنغازي| شراكة لتنفيذ برنامج تدريبي مجاني لإعداد فني تركيب معدات الإنترنت 

بنغازي 12 نوفمبر 2022 (وال) _ وقعت المنظمة الدولية لحماية الطفولة و ذوي الإعاقة مساء اليوم السبت، اتفاقية شراكة مع إحدى شركات القطاع الخاص المحلي العاملة في مجال الشبكات و الإنترنت (فاست لاين) ، وذلك تنفيذاً للمشروع التدريبي المجاني (نحن معكم لنتعلم و نعمل)، و الذي يهدف إلى تدريب و تطوير الشباب على التقدم للدراسة النظرية و العملية، للحصول على الخبرة المهنية في مجال بما يتيح لهم الانخراط في سوق العمل المحلي.

و أوضح رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية لحماية الطفولة و ذوي الإعاقة محمد السليني لوكالة الانباء الليبية: إنها الشركة المحلية الثانية التي نبرمها، فالأولى كانت قبل خمس سنوات مع صندوق التضامن الاجتماعي.

وأضاف السليني: هذا المشروع يتضمن 3 دورات تدريبية خلال العام الحالي 2022م في مجال صيانة الأبراج و الشبكات و معدات الإنترنت، مدتها 6 أيام متواصلة بمعدل 18 ساعة تدريبية، تستهدف حملة الشهادات العليا أو الدبلوم المتوسط في الهندسة الكهربائية و الإلكترونية، بالإضافة إلى الاتصالات و ما في حكمها.

وتابع: سيخضع جميع المتقدمين لاختبار قبول، و لا يخفى على أحد مدى احتياج السوق المحلي لهذا الاختصاص الفني الدقيق، في حين قد يصل عدد الشركات العاملة بهذا المجال عشرون فقط على مستوى المدينة.

الجدير بالذكر، أن منهج الدورة يضمن أساسيات الشبكات ، أنواع الكوابل ، كيفية كبس الكوابل وتحديد مشاكلها ، التعريف بالوايرلس ، كيفية بناء شبكة وايرلس صغيرة وعلى مستوى مكاني داخلية وخارجية ، التعريف بمنتجات UPNT وأنواعها والفرق بينها ، كيفية تجهيز وإعداد إعدادات الضبط وأخذ نسخة معلومات عامة على الميكروتك ، معلومات عامة على سيسكو، إضافة إلى برنامج عملي تطبيقي ينفذه المتدربون على أرض الواقع، يحاكي المتدربين خلاله العمل الفني اليومي. (وال _ بنغازي) ه ش

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