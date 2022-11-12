التعليم العالي توقف نشاط 53 جامعة وكلية خاصة

أعلنت وزارة التعليم العالي بحكومة الوحدة الوطنية أسماء 53 جامعة وكلية خاصة المقفلة ومتوقفة عن مزاولة نشاطها، من بينها 30 منشآة تعليمية في طرابلس وحدها.

وشملت القائمة 14 مدينة ليبية، وهي طرابلس، طبرق، وسبها، وغات، والبيضاء، والمرج، وزليتن، وتاجوراء، والعزيزية، والماية، والزاوية، وزوارة، وبنغازي، أجدابيا.

وفي يوليو الماضي، قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية، إقفال 20 كلية وجامعة خاصة منتشرة في مناطق شرق وغرب وجنوب البلاد،

وقالت الوزارة إن قرار الإقفال جاء بناءً على التقرير النهائي للجنة المشكلة بقرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم (22) لسنة 2021 بشأن فحص وتقييم الجامعات الخاصة وقراره رقم (63) لسنة 2021 بتشكيل لجان فرعية لفحص وتقييم الجامعات الخاصة حسب المناطق الجغرافية.