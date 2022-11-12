الشركة العامة للمياه: أكثر من 600 مليون ديون مستحقة

ليبيا الاقتصادية

أعلن مسؤولو الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، ان الشركة تعاني من تدني قيمة الاشتراك في خدماتها، والإقبال على تركيب عدادات استهلاك المياه متدنية جدا، حيث لم تتجاوز أعمال تركيب العدادات على مستوى مكاتب خدمات المستهلكين خلال الربع الثالث من العام الحالي, 570 عداد منها 254 للشركات و36 للجهات العامة و289 عداد منزلي .

ومن المرجح أن الشركة قد تلجأ لايقاف الخدمة إجبارياً عن المستفيدين من أصحاب الأنشطة والجهات العامة فقط ، لا سيما ان إجمالي الديوان المتراكمة تجاوزت الـ 600 مليون دينار، منها 268 مليون ديون على الجهات العامة و404 مليون ديون على المواطنين كاستعمال منزلي .