خاص: القائم بأعمال سفارة اليابان في ليبيا يكشف لصدى عن تفاصيل تأسيس مجلس ليبي ياباني .. والمشاريع المستقبلية بين البلدين

صرح القائم بأعمال سفارة اليابان لدى ليبيا ماساكي اماديرا حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم السبت حيث قال: في الواقع ناقشنا مع وزارة الاقتصاد فكرة إنشاء مجلس رجال الأعمال الليبي الياباني ولكن في هذه المرحلة لم يتحقق شيء بعد على أرض الواقع .

وقال اماديرا لصدى الاقتصادية: نعمل على عودة الشركات اليابانية والاستثمار بين البلدين كما أن هذه مشكلة تخص القطاع الخاص ولا تستطيع الحكومة اتخاذ قرار بشأنها .

وتابع بالقول أن الاستثمارات بين ليبيا و اليابان آمر مهم بالنسبة للشركات الخاصة كما ندرك جيدًا أن ليبيا تتمتع بإمكانيات هائلة للتنمية نظرًا لموقعها الاستراتيجي المتصل بأفريقيا والشرق الأوسط وحتى أوروبا .

وأوضح من جانبه: بصفتي قائم بأعمال السفارة اليابانية في ليبيا الآن أعمل على قضية عودة السفارة إلى ليبيا ﻹستئناف عملها ولا يسعني إلا أن أقول بأنه ستعود السفارة في القريب العاجل .

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