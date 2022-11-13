انخفاض للدولار ارتفاع لليورو..«المركزي» يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الاحد 13 نوفمبر 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاحد 13 نوفمبر 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8942 دينار، مسجلاً انخفاضا نسبياً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.0689 دينار، والجنيه الاسترليني 5.7962 دينار، والدولار الكندي 3.6906 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2638 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.3019 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3325 دينار، والدينار التونسي 1.5353 دينار، والدرهم المغربي 0.4576 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم: