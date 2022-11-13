بأقل من أسبوع.. كيف تبخرت ثروة سام بانكمان-فرايد البالغة 16 مليار دولار

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)– استيقظ سام بانكمان-فرايد يوم الإثنين وهو لا يزال مليارديرًا، حتى عندما بدأت إمبراطورية العملات المشفرة الخاص به في الانهيار. بحلول يوم الجمعة، تم القضاء على ثروته تمامًا.

بناءً على حسابات صافي الثروة التي أجرتها بلومبيرغ، بلغت ثروة بنك Bankman-Fried حوالي 16 مليار دولار في بداية الأسبوع. ولكن مع انهيار بورصة العملات المشفرة الخاصة به،FTX ، انخفضت قيمة أصوله إلى الصفر فيما وصفته بلومبيرغ بأنه “أحد أكبر حوادث تدمير الثروة في التاريخ.”

قالت FTX يوم الجمعة إنها تقدمت بطلب للإفلاس، واستقال بانكمان-فرايد، المعروف باسم SBF ، من منصب الرئيس التنفيذي.

بلغ صافي ثروة رجل الأعمال البالغ من العمر 30 عامًا، والمرتبط إلى حد كبير بالأصول الرقمية، ذروته عند حوالي 26 مليار دولار هذا الربيع. خلال الصيف، مع انخفاض أسعار العملات المشفرة، ظهر Bankman-Fried كـ “الفارس الأبيض” للقطاع، مستخدمًا بورصة FTX وصندوق التحوط الشقيق، Alameda ، لتأمين خطوط ائتمان لشركات التشفير مثل BlockFi و Voyager التي كانت معرضة لخطر الانهيار.

وقال لرويترز في يوليو إنه هو و FTX لا يزال لديهما “بضعة مليارات” لدعم الشركات الأخرى والمساعدة في استقرار الصناعة.

يمتلك بانكمان-فرايد حوالي 70٪ من أعمال FTX في الولايات المتحدة، والتي يقدر المؤشر الآن أنها عديمة القيمة بشكل أساسي. تمت إزالة حصته في Robinhood للسمسرة عبر الإنترنت، والتي كانت تقدر قيمتها سابقًا بأكثر من 500 مليون دولار، من حسابات بلومبيرغ بعد أن ذكرت تقارير إخبارية أن الحصة كانت مملوكة من خلال Alameda وربما تم استخدامها كضمان للقروض.

بصفته من أتباع “الإيثار الفعال”، سعى بانكمان-فرايد إلى جني أكبر قدر ممكن من المال من أجل مساعدة الآخرين. لكن مصير مساعيه الخيرية الآن موضع شك.

يوم الخميس، استقال جميع موظفي Future Fund التابع لـ FTX، الذي يقول إنه تعهد بتقديم منح بقيمة 160 مليون دولار. في بيان، كتب الفريق المكون من 5 أشخاص أن لديهم “أسئلة أساسية حول شرعية ونزاهة العمليات التجارية التي كانت تمول مؤسسة FTX و Future Fund”.