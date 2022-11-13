أهالي منطقة السراج يناقشون مع الحكومة إنشاء بلدية جديدة بالمنطقة

قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أمس السبت بزيارة تفقدية لمنطقة السراج بطرابلس للوقوف على احتياجاتها، والتعرف على أهم مشاكلها، رفقة وزير الإسكان والتعمير أبوبكر الغاوي ورؤساء الأجهزة التنفيذية وعمداء بلديتي حي الأندلس وجنزور ورئيس شركة الخدمات العامة طرابلس.

وتم خلال لقاء مع أعيان المنطقة مناقشة المشاكل التي تعانيها المنطقة، وأهمها انقسام المنطقة بين بلديتين الأمر الذي أدى إلى نقص بعض الخدمات، كما تم مناقشة إنشاء بلدية جديدة بالمنطقة لضمان تقديم الخدمات للأهالي.

وقدم رئيس جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات خلال اللقاء الإجراءات المتخذة بشأن تطوير وتوسيع طريق كوبري الثلاجات حتى طريق السواني، وكذلك طريق المشتل حتى شركة المواشي سابقاً.