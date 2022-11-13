شركة الخدمات العامة تبدأ المرحلة الثانية من توسعة مسار طريق الدائري الثالث

أعلنت شركة الخدمات العامة طرابلس البدء بالمرحلة الثانية من مشروع توسعة مسار الطريق الدائري الثالث، والتي تستهدف إزالة المنازل والمباني السكنية الداخلة في مسار المخطط.

وأكدت الشركة في بيان لها استلام أصحاب المباني التعويضات الخاصة بهم من قبل لجنة التعويضات حيث تم إخطارهم بمدة أقصاها 72 ساعة لإخلاء منازلهم .

يشار إلى أن شركة الخدمات العامة قد بدأت خلال شهر أكتوبر الماضي أعمال الإزالة والتوسعة للطريق الدائري الثالث، وذلك من أجل استكمال أعمال مشروع إنشاء الطريق المتوقف منذ 12 عام.