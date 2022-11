سعر صرف الدولار الرسمي في المصرف المركزي ينخفض لأدنى مستوياته منذ أغسطس الماضي

شهد سعر صرف الدولار الرسمي بمصرف ليبيا المركزي انخفاضا كبيرا صباح اليوم الأحد بنسبة ناهزت 2% من السعر الذي كان عليه نهاية الأسبوع المنصرم، مسجلا 4.906 دينار للدولار الواحد وهو أدنى مستوى لسعر الصرف بـ”المركزي” منذ منتصف شهر أغسطس الماضي.

وكان سعر الصرف الرسمي بمصرف ليبيا المركزي قد شهد انخفاضا الأسبوع الماضي ليهبط عن حاجز الـ 5 دينار مسجلا يوم الخميس 4.997 دينار، قبل أن ينخفض صباح اليوم إلى 4.906 دينار أي بنسبة 1.8% عن سعره السابق، وهي المرة الأولى التي يصل فيها سعر الصرف إلى هذا المستوى منذ الثامن عشر من أغسطس الماضي عندما سجل سعر 4.896 دينار للدولار الواحد.

الجدير بالذكر أن سعر صرف الدولار الرسمي بمصرف ليبيا المركزي شهد ارتفاعا كبيرا الشهريْن الماضييْن ووصل مستويات غير مسبوقة بلغت ذروتها شهر سبتمبر الماضي وتحديدأ يوم الثامن والعشرين منه عندما وصل سعر الصرف بالمصرف المركزي إلى 5.086 دينار للدولار الواحد.

