التجاري الوطني يحذر زبائنه من التعامل مع مكاتب تدعي علاقتها بمنتج المرابحة

حذر المصرف التجاري الوطني التعامل مع أي مكاتب تدعي علاقتها بموضوع منتج المرابحة مستغلة بذلك حاجة المواطنين.

وأكد التجاري خلال البيان الذي تم نشره على أن علاقة البيع والشراء يجب أن تتم بشكل مباشر ما بين الزبون والشركة التي يتعاقد معها المصرف التجاري الوطني، حيث يقوم الزبون الذي يرغب في شراء أي سلعة بإحضار فاتورة مبدئية على أن يقوم المصرف بشراء هذه السلعة ليتحقق شرط الملكية ومن ثم يقوم المصرف ببيع هذه السلعة للزبون دون تدخل أي وسيط أو طرف ثالث.

كما أوضح المصرف التجاري الوطني أنه يبذل أقصى الجهود للحد من هذه التجاوزات، داعياً جميع الزبائن للإبلاغ عن أي شركة تسعى لاستغلال المواطنين وذلك لإنهاء التعامل معها بشكل فوري.

وأشار المصرف إلى أن منتج المرابحة سيكون متوفر في كافة المدن الليبية انطلاقا من المنطقة الشرقية وقريبا في المنطقة الغربية والوسطى والجنوبية ليتسنى لنا خدمة جميع زبائننا في شتى ربوع ليبيا.

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