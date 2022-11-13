توقيع اتفاقية تنص على سرعة البدء في إجراءات الرّحلات الجويّة المباشرة

بيروت 13 نوفمبر 2022 (وال) – وقع الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة ليبيا مع اتحاد غرف التجارة بلبنان، تنص على سرعة البدء في إجراءات الرّحلات الجويّة المباشرة، وتسهيل إجراءات علاج مرضى الأورام في المستشفيات اللبنانية المعتمدة دوليا.

جاء ذلك في ختام زيارة رئيس الاتحاد العام “محمد الرعيض” للبنان ولقائه بنظيره اللبناني ومسؤولين اقتصاديين وتجاريين تركزت على مناقشة إمكانية تعزيز تعاون القطاع الخاص في كلا البلدين، وتحقيق نوع من التكامل الاقتصادي في كثير من المجالات، ومنها مجال الطب والأدوية وإدارة المستشفيات، وتسهيل سياحة العلاج الليبيين في المصحات اللبنانية المعتمدة دوليا، وخاصة في مجالات الأورام والعقم وأمراض العظام والأعصاب والعيون والقلب.

وتم في لقاء عقد خلال هذه الزيارة، مناقشة إمكانية تعزيز تعاون القطاع الخاص في كلا البلدين، وتحقيق نوع من التكامل الاقتصادي في كثير من المجالات، ومنها مجال الطب والأدوية وإدارة المستشفيات، وتسهيل سياحة العلاج لليبيين في المصحات اللبنانية المعتمدة دوليا، وخاصة في مجالات الأورام والعقم وأمراض العظام والأعصاب والعيون والقلب.

أبدى ” الرعيض ” خلال المباحثات ارتياحه حيال استعداد لبنان للتجاوب مع دعوات اتحاد الغرف بتسهيل علاج المرضى، وبخاصة مرضى الأورام، مؤكدا على أن هذا الملف يعدّ أولوية ليبية.

وذكرت مصادر بالغرفة التجارية لوكالة الأنباء الليبية أن الوفد الليبي برئاسة رئيس الاتحاد والوفد المرافق له توصل خلال هذه الزيارة لجملة من الاتفاقيات في الملف الصحي، ومنها أن يتواصل اتحاد الغرف اللبناني ، والترتيب لعقد لقاءات فنية لتسهيل إجراءات البدء في الرّحلات الجويّة المباشرة، بالإضافة إلى العمل على تسيير خط بحري للركاب يكون من العاصمة طرابلس إلى مدينة طرابلس اللبنانية، وتسهيل الإجراءات للطلبة اللّيبيّين الرّاغبين في الدّراسة الجامعيّة للحصول على شهادة الماجستير والدّكتوارة في الجامعات اللّبنانيّة ذات التّصنيف العالمي.

كما اتفق الطرفان على تأسيس منصّة دائمة للتلاقي والحوار وتنظيم النّشاطات التّجارية المختلفة، تحت مسمّى مجلس التعاون الليبي – اللّبناني للتجارة والاستثمار، بالإضافة إلى تفاهم مبدئي على تنظيم منتدى التّعاون المشترك للتجارة والاستثمار، يشارك فيه رؤساء ومؤسسات ومختصون ومسؤولون ورجال أعمال ومستثمرون ليبيّون ولبنانيون، وذلك خلال فترة العشرين أو الواحد والعشرين من شهر ديسمبر لهذا العام في بيروت، كما تمّ اقتراح تنظيم معروض تجاريّ في ليبيا تحت مسمّى “صنع في لبنان”، واقتُرح موعده في منتصف شهر مارس من العام القادم.

وفي ختام اللقاء وقّع رئيس الاتحاد العام للغرف على مذكرة تفاهم مع اتحاد غرف لبنان، تقضي بالبدء في العمل على تنفيذ مات أتفق ُّفق عليه خلال هذا اللقاء، وتتضمن النقاط التي سبق الإشارة إليها. (وال _ بيروت)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال