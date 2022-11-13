اقتصاد

 العامة للكهرباء تعلن تعن شغيل محطة تحويل الشعلة بمدينة البيضاء

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 13 نوفمبر 2022 (وال) – أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن تشغيل خلايا جديدة بمحطة الشعلة 66/11 ك. ف بمدينة البيضاء، بعد الانتهاء من أعمال التركيبات لها من قبل إدارة مشروعات الجبل الأخضر.

وأوضحت الشركة في بيان إن فرق صيانة الجهد المتوسط بالبيضاء، أجرت الاختبارات اللازمة للمحطة وتشغيلها يوم أمس وشحنها لأول مرة، والعمل جارٍ على ترحيل كوابل 11 ك.ف للمحطة ممّا يسهم في استقرار الشبكة وتخفيف الأحمال على المنطقة. (وال _ البيضاء)

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وكالة الانباء الليبية وال

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