 العامة للكهرباء تعلن تعن شغيل محطة تحويل الشعلة بمدينة البيضاء

طرابلس 13 نوفمبر 2022 (وال) – أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن تشغيل خلايا جديدة بمحطة الشعلة 66/11 ك. ف بمدينة البيضاء، بعد الانتهاء من أعمال التركيبات لها من قبل إدارة مشروعات الجبل الأخضر.

وأوضحت الشركة في بيان إن فرق صيانة الجهد المتوسط بالبيضاء، أجرت الاختبارات اللازمة للمحطة وتشغيلها يوم أمس وشحنها لأول مرة، والعمل جارٍ على ترحيل كوابل 11 ك.ف للمحطة ممّا يسهم في استقرار الشبكة وتخفيف الأحمال على المنطقة. (وال _ البيضاء)

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