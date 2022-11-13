توقيع اتفاقية بين غرفتي التجارة الليبية واللبنانية في مجالات الاستثمار العلاجي والسياحة والنقل البحري

وقع رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة محمد الرعيض ،أمس السبت في العاصمة اللبنانية بيروت، اتفاقية مع نظيره اللبناني محمد شقير، لتعزيز تعاون القطاع الخاص، في مجالات الطب والأدوية وإدارة المستشفيات، وتسهيل سياحة العلاج لليبيين في المصحات اللبنانية المعتمدة دولياً، وخاصة في مجالات الأورام والعقم وأمراض العظام والأعصاب والعيون والقلب.

كما تم الاتفاق لتسهيل إجراءات البدء في الرّحلات الجويّة المباشرة، بالإضافة إلى العمل على تسيير خط بحري للركاب يكون بين مدينتي طرابلس الغرب وطرابلس لبنان، وتسهيل الإجراءات للطلبة اللّيبيّين الرّاغبين في الدّراسة الجامعيّة للحصول على شهادة الماجستير والدّكتوراة في الجامعات اللّبنانيّة ذات التّصنيف العالمي.