اقتصاد

الزني يتابع اجراءات الاحتفال الوطني باليوم العالمي للتطوع ببلدية القره بوللي

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية

ليبيا الاقتصادية

تابع وزير الشباب بحكومة الوحدة الوطنية فتح الله الزني التجهيزات والترتيبات للاحتفالية التي ستقام في بلدية القره بوللي، بحضور عميد البلدية، حيث أجرى جولة ميدانية حول عدد من المرافق بالبلدية والتي من المستهدف تضمينها ضمن خطة عودة الحياة للمرافق الشبابية لتهيئتها وإعادة تطويرها.

وأجرى الزني جولة ميدانية حول عدد من المرافق بالبلدية والتي من المستهدف تضمينها ضمن خطة عودة الحياة للمرافق الشبابية، بالاضافة لمناقشته الترتيبات للاحتفال بالجهود التطوعية للشباب الليبي عبر وكالة الجهود التطوعية للشباب والتي شهدت تطورا ملحوظا في مناشطها وبرامجها الموجهة للشباب.

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حكومة الوحدة الوطنية قره بولي ليبيا ليبيا الاقتصادية وزارة الشباب

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قناة ليبيا الاقتصادية

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