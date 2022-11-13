وصول آلاف الأطنان من القمح الصب و617 حاوية لميناء الخمس البحري

وصلت إلى ميناء الخمس البحري اليوم الأحد السفينة MSC MADISON.II الوكيل الملاحي لشركة مديترينيان، وعلى متنها 509 حاوية لبضائع متنوعة، إضافة لرسو السفينة DYNAMIC.M التابعة لشركة الهيبلو العالمية، وعلى متنها 27,500 ألف طن من القمح الصب.

وغادرت أرصفة الميناء السفينة EMILIA التابعة الوكيل الملاحي أمواج ليبيا، بعد أن تم تفريغ حمولتها البالغة 108 حاوية لسلع مختلفة، كما أنه من المتوقع أن تصل السفينة ADAM.A التابعة للوكيل الملاحي الشيمة، وعلى متنها 27.500 ألف طن من القمح الصب.