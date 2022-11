“كرموس” لتبادل: تأجيل جلسة مجلس الدولة المقرر عقدها اليوم

قال عضو المجلس الاعلى للدولة “عادل كرموس”، في تصريح خاص لقناة “تبادل” اليوم الأحد بإن جلسة المجلس الدولة التي كان من المقرر أن يتم عقدها اليوم تم تأجيلها.

وأضاف “كرموس” بأن سبب عدم عقد الجلسة هو عدم الحصول على مكان نظراً لصيانة الصالة الخاصة بالجلسة بفندق المهاري بالعاصمة طرابلس، مضيفاً بأن هذه

الجلسة معلقة، وسيتم استئنافها خلال هذا الاسبوع في حالة الحصول على مكان بديل.

