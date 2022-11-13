التجاري الوطني يحذر زبائنه من التعامل مع أي مكاتب تدعي علاقتها بمنتج المرابحة

حذر المصرف التجاري الوطني جميع زبائنه من التعامل مع أي مكاتب تدعي علاقتها بموضوع منتج المرابحة مستغلة بذلك حاجة المواطنين، مؤكداً أن علاقة البيع والشراء يجب أن تتم بشكل مباشر ما بين الزبون والشركة التي يتعاقد معها المصرف.

وأوضح المصرف في بيان له اليوم الأحد، أن الزبون الذي يرغب في شراء أي سلعة يقوم بإحضار فاتورة مبدئية على أن يقوم المصرف بشراء هذه السلعة ليتحقق شرط الملكية، ومن ثم يقوم المصرف ببيع هذه السلعة للزبون دون تدخل أي وسيط أو طرف ثالث.

وأشار المصرف أن منتج المرابحة سيكون متوفر قريباً في كافة المدن الليبية ،داعيا الجميع للإبلاغ عن أي شركة تقوم بهذه الإجراءات