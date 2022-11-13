بلدية بنغازي تواصل تنفيذ مشروع تغذية أحياء غرب المدينة بالمياه

باشرت بلدية بنغازي اليوم الأحد في تنفيذ خط تغذية المحلات الغربية بمياه الشرب، عبر خط تغذية رئيسي يربط خزان قرية ورد بخزان الترية بمناطق غرب بنغازي وهي محلات الترية والحليس.

وتأتي أعمال التوصيل بعد تعاقد البلدية على تَغذية المناطق والأحياء السكنية الواقعة في الجُزء الغربي للمدينة من مصادر مياه الشُرب لمنظومة النهر الصناعي، حيث يستهدف المشروع مناطق الهواري، القوارشة، النواقية، الفعكات، اللويفية، الحليس، بوفاخرة، بودريسة، أم مبروكة والمناطق المُجاورة لها، التي تُعاني من عدم توفر مياه الشرب طِيلة السنوات الماضية.