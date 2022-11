“الدبيبة” يناقش مع وزير خارجية مالطا عدداً من الملفات الاقتصادية والسياسية التي تهم البلدين

ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” اليوم الأحد، مع وزير الخارجية المالطي “إيان بورج”والوفد المرافق له بديوان مجلس الوزراء ، عدداً من الملفات الاقتصادية والسياسية التي تهم البلدين، وذلك بحضور وزيرة الخارجية والتعاون الدولي “نجلاء المنقوش”.

وأكد “الدبيبة” على ضرورة زيادة التعاون في مجالات الطاقة، وفتح الملف الجوي بين البلدين من خلال مطاري معيتيقة وبنينا، وزيادة التعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية .

من جانبه أشار “بورج” على أهمية هذت الزيارة ومناقشته لملفات هامة مع وزيرة “المنقوش” بشأن دعم الانتخابات في ليبيا وإنجاح المحادثات الاقتصادية في مجال الطاقات المتجددة التي تمت بين وزيرة الطاقة المالطية ووزير النفط والغاز “محمد عون”.

وأوضحت “المنقوش” بأن هناك خطوات جادة سيتم العمل عليها في عدد من المجالات التي تم مناقشتها.

