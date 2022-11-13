بأمر من النائب العام.. إدارة إنفاذ القانون تقوم بتسليم الآلات التي تمت سرقتها لمدير شركة المختار للتنمية والاستثمار الصناعي

توجهت دوريات إدارة إنفاذ القانون بالادارة العامة للعمليات الأمنية اليوم الأحد لمكان وجود المخزن وهو عبارة عن هنكروتم العثور على هذة الآلات والمثمثلة في مصنع لصناعة مادة البلاستيك، وكذلك خطين من ثلاثة خطوط الخاصة لمصنع لصناعة مادة البيفسي، وكذلك مجموعة من قطع الغيار.

حيث اتخدت الإجراءات القانونية حيالها وتم تسليم هذة الآلات لمدير عام الشركة سالفة الذكر بناء على تعليمات المستشار النائب العام.

وذلك بناء على كتاب مدير مكتب النائب العام بشأن البلاغ المقدم من مدير العام شركة المختار للتنمية والاستثمار الصناعي بواقعة سرقة مجموعة من الآلات المملوكة للشركة ونقلها الى أحد المخازن الكائنة بمنطقة سيلين بمدينة الخمس .

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