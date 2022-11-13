خاص.. “المعداني” قرار المجلس البلدي ليس بفردي.. ووزارة الحكم المحلي لم تقم بتسديد المستحقات

علق عميد بلدية سرت مختار المعداني في تصريح له لصحيفة صدى الاقتصادية على ردود الأفعال التي صدرت من قبل البعض على قرار المجلس البلدي سرت رقم 9 للعام 2022 م بشأن تحديد أسعار رسوم النظافة لشركات الخدمات الطبية والعيادات والمختبرات والصيدليات والأسواق المجمعة ، حيث قال: المبلغ المحدد ليس بكبير وردود الأفعال ووصف القرار بالغير مدروس ماهي إلا لغرض الشوشرة ، والواقع أننا قمنا بالتواصل مع الجهات المعنية والكل متقبل للقرار وبعقود وفق القانون، فهذه رسوم بلدية والقرار ليس بفردي بل قرار مجلس بلدي.

كما أكد “المعداني” بأنه لم يتم صرف الميزانية التشغيلية لمصروفات النظافة من قبل الحكم المحلي لمدة أربعة أشهر .

ونوه بالقول بأن كل قرارات المجلس البلدي واجبة للتنفيذ وغير قابلة للرفض .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية