التوثيق المدفوع على تويتر يتسبب في خسائر فادحة لعدة شركات

تسبب قرار مالك تويتر الجديد إيلون ماسك بالسماح بعلامات التوثيق المدفوعة عبر المنصة بحالة فوضى خلال اليومين الماضيين، حيث انتحلت حسابات كثيرة أسماء شخصيات شهيرة وشركات كبرى، وأدلت تلك الحسابات بتصريحات كاذبة استغلالًا لحصولها على التوثيق.

ولم تقتصر الفوضى على نشر أخبار مضللة فقط بل امتدت في بعض الأحيان إلى خسائر بمئات الملايين، وذلك بعد أن تسببت بعض الشائعات في اهتزاز أسهم بعض الشركات، وعلى رأسها شركة إيلي ليلي للأدوية، وشركة لوكهيد للأسلحة.

وأعلن حساب مزيف باسم شركة الأدوية انها ستتيح الأنسولين مجانًا، ولاقت التغريدة رواجًا واسعًا وشاركها الآلاف احتفاءً بالقرار، قبل أن يتبين أن الحساب مزيف.

واعتذرت الشركة عبر حسابها الرسمي عن الشائعة، وأكدت أنها لم تُصدر أي تصريح بهذا الشأن، وأنها لا تمتلك سوى حساب وحيد عبر المنصة وذلك بعد أن خسر سهم الشركة نحو 5% من قيمته خلال التداول الجمعة، أي خسائر بقيمة 15 مليار دولار .

وحدث ذات الأمر مع شركة لوكهيد مارتن للصناعات العسكرية التي ادعي حساب مزيف باسمها أنها ستوقف عمليات بيع الأسلحة إلى أمريكا وإسرائيل والسعودية لحين إجراء تحقيقات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في تلك الدول ولحقت الشركة ايضاً خسائر في قيمتها التسويقية.

وأعلنت تويتر إلغاء خدمة التوثيق المدفوعة بعد يومين فقط من عملها، بسبب الكثير من الحالات التي لم تتمكن المنصة فيها من تمييز الحسابات المزيفة.