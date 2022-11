البعثة الليبية بتركيا تتابع أوضاع الجالية الليبية بعد حادثة تفجير بمدينة اسطنبول

أكدت البعثة الليبية بتركيا اليوم الاحد، بأنها تجري اتصالات على أعلى المستويات مع كافة الأجهزة الحكومية التركية والمستشفيات، لمتابعة أوضاع الجالية الليبية بعد حادثة تفجير بمدينة اسطنبول.

وأضافت “البعثة الليبية بتركيا” بأنه تم تشكيل غرفة للطوارئ بالقنصلية العامة اسطنبول ووضع عدة أرقام تحت ذمة المواطنين الليبيين وتقديم أي مساعدة يحتاجها المواطنون.

وأكدت “البعثة”بإن القنصلية العامة تواصلت مع كافة المستشفيات التي استقبلت الجرحى ولا دليل حتى الآن على وجود إصابات بين مواطنينا ونطالبهم بالتواصل مع الأرقام المنشورة تحت ذمتهم والتبليغ عن أي حالة انقطع الاتصال بها.

