“الغاوي” يتابع المختنقات والمعوقات التي تواجه المجلس البلدي غدامس

عقد وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية “أبوبكر الغاوي” ، اليوم الأحد اجتماعًا مع عضو مجلس النواب عن مدينة غدامس “عبد القادر هيبة” ، وأعيان وحكماء المجلس وأعضاء عن المجلس البلدي .

تم خلاله متابعة المختنقات والمعوقات التي تواجه المجلس البلدي ، كما تمت مناقشة استكمال البنية التحتية للمشروع السكني المتوقف بالمدينة، ضمن برنامج (عودة الحياة) المعلن عنه من قبل رئيس مجلس الوزراء ، وتهيئته ضمن مبادرة الإقراض الشبابي والأسر المحتاجة ، وتفعيل عقد محطة المعالجة بالبلدية والذي وصلت نسبة إنجازه 60 % وآليات العمل على استكماله مع شركة المقاولون العرب .

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